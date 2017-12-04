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В російському МЗС кажуть, що блокуватимуть в Радбезі резолюцію по Сирії

Москва, у разі необхідності, готова накласти вето на резолюцію, запропоновану США, Великобританією і Францією
Представники Російської Федерації в Раді безпеки ООН виступають проти оновленого проекту резолюції по хімічній атаці в сирійській провінції Ідліб.
В російському МЗС кажуть, що блокуватимуть в Радбезі резолюцію по Сирії Фото: zn.ua

Про це заявив заступник голови МЗС Росії Геннадій Гатілов, повідомляє "Інтерфакс".

При цьому він зазначив, що Москва, у разі необхідності, готова накласти вето на резолюцію, запропоновану США, Великобританією і Францією.

"В такому вигляді цей проект є для нас неприйнятним, і ми за нього голосувати, звичайно, не будемо", - підкреслив Гатілов.

Нагадаємо, Великобританія, Франція і США представили новий проект резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо хімічної атаки в Ідлібі.

Він став вже другим, що стосуються використання отруйних речовин в Сирії. Попередній варіант, який представники Росії обіцяли заблокувати, так і не було розглянуто на засіданні.

Зазначимо, що засідання Ради Безпеки ООН 5 квітня щодо можливої хімічної атаки в Сирії завершилося безрезультатно.

4 квітня вранці місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, щоавіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

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12 04 2017 19:33
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