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В Румунії дочку та помічника екс-президента судитимуть за корупцію

Також судитимуть журналіста за надання неправдивих свідчень
Румунська антикорупційна прокуратура повідомила, що дочка колишнього президента країни Траяна Бесеску та його найближчий помічник є серед тих, хто постануть перед судом через підкуп та інші корупційні звинувачення, пов'язані з його президентською кампанією.
В Румунії дочку та помічника екс-президента судитимуть за корупцію Траян Бесеску. Фото: AFP

Помічник Бесеску - екс-міністр туризму Олена Удря, дочка Іоана Бесеску та журналіст Ден Андронік були сповіщені у середу про виклик до суду через кампанію 2009 року.

Прокурори звинувачують Удрю у причетності до хабарництва та відмиванні грошей в зв'язку з кампанією. Про це повідомляє The Associated Press.

Іоана Бесеску звинувачується в розкраданні коштів, а Ден Андронік - в наданні неправдивих свідчень.

Дата суду поки не була встановлена.

Нагадаємо, у травні минулого року у Румунії розпочали розслідування щодо Траяна Бесеску, якого звинувачують у відмиванні грошей. Прокурори Верховного суду повідомили, що Бесеску підозрюється у відмиванні грошей у період з жовтня 2000 по травень 2005 року шляхом проведення послідовних контрактів з продажу і купівлі майна.

Зазначимо, Траян Бесеску вже неодноразово заявляв про бажання отримати громадянство Молдови, хоча раніше заявляв, що Молдову треба приєднати до Румунії. Бесеску було оголошено імпічмент у 2012 році, однак згодом суд визнав це рішення незаконним, відтак Бесеску залишався президентом Румунї до 2014 року.

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