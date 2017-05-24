В Румунії дочку та помічника екс-президента судитимуть за корупцію
Помічник Бесеску - екс-міністр туризму Олена Удря, дочка Іоана Бесеску та журналіст Ден Андронік були сповіщені у середу про виклик до суду через кампанію 2009 року.
Прокурори звинувачують Удрю у причетності до хабарництва та відмиванні грошей в зв'язку з кампанією. Про це повідомляє The Associated Press.
Іоана Бесеску звинувачується в розкраданні коштів, а Ден Андронік - в наданні неправдивих свідчень.
Дата суду поки не була встановлена.
Нагадаємо, у травні минулого року у Румунії розпочали розслідування щодо Траяна Бесеску, якого звинувачують у відмиванні грошей. Прокурори Верховного суду повідомили, що Бесеску підозрюється у відмиванні грошей у період з жовтня 2000 по травень 2005 року шляхом проведення послідовних контрактів з продажу і купівлі майна.
Зазначимо, Траян Бесеску вже неодноразово заявляв про бажання отримати громадянство Молдови, хоча раніше заявляв, що Молдову треба приєднати до Румунії. Бесеску було оголошено імпічмент у 2012 році, однак згодом суд визнав це рішення незаконним, відтак Бесеску залишався президентом Румунї до 2014 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану