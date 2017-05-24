В Румунії дочку та помічника екс-президента судитимуть за корупцію

Румунська антикорупційна прокуратура повідомила, що дочка колишнього президента країни Траяна Бесеску та його найближчий помічник є серед тих, хто постануть перед судом через підкуп та інші корупційні звинувачення, пов'язані з його президентською кампанією.

Помічник Бесеску - екс-міністр туризму Олена Удря, дочка Іоана Бесеску та журналіст Ден Андронік були сповіщені у середу про виклик до суду через кампанію 2009 року.

Прокурори звинувачують Удрю у причетності до хабарництва та відмиванні грошей в зв'язку з кампанією. Про це повідомляє The Associated Press.

Іоана Бесеску звинувачується в розкраданні коштів, а Ден Андронік - в наданні неправдивих свідчень.

Дата суду поки не була встановлена.

Нагадаємо, у травні минулого року у Румунії розпочали розслідування щодо Траяна Бесеску, якого звинувачують у відмиванні грошей. Прокурори Верховного суду повідомили, що Бесеску підозрюється у відмиванні грошей у період з жовтня 2000 по травень 2005 року шляхом проведення послідовних контрактів з продажу і купівлі майна.

Зазначимо, Траян Бесеску вже неодноразово заявляв про бажання отримати громадянство Молдови, хоча раніше заявляв, що Молдову треба приєднати до Румунії. Бесеску було оголошено імпічмент у 2012 році, однак згодом суд визнав це рішення незаконним, відтак Бесеску залишався президентом Румунї до 2014 року.