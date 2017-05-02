У Румунії продовжуються антиурядові протести
"Ми не здаємося, ми більше не довіряємо уряду", – написано на вивішеному перед будівлею уряду Румунії електронному банері, повідомляє Укрінформ.
За попередніми даними, в антиурядовому мітингу в Бухаресті беруть участь понад 75 тис. громадян. Аналогічні заходи відбуваються й у великих містах країни – Клужі, Тімішоарі, Бистриці, Яссах та інших. Всього в акціях протесту по всій країні очікується участь близько 500 тис. громадян. Це найбільші антиурядові маніфестації з часів падіння комуністичного режиму в Румунії у грудні 1989 року.
Декількома годинами раніше на проведеному в Бухаресті засіданні уряду Румунії були анульовані екстрені постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Разом з тим, уряд доручив міністерству юстиції провести розширені публічні дебати за анульованими вже постановами.
Акції протесту були ініційовані кілька днів тому після прийняття екстрених постанов про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Більшість учасників акцій протесту вважають, що урядовими постановами в Румунії фактично узаконювалась корупція і хабарництво.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: