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У Румунії продовжуються антиурядові протести

Активісти не зважають на скасування внесення змін до кримінального законодавства
Багатотисячні акції протесту проти уряду тривають в Румунії. Мітингувальники заявляють про недовіру владі Соріна Гриндяну.
У Румунії продовжуються антиурядові протести Фото:112.ua

"Ми не здаємося, ми більше не довіряємо уряду", – написано на вивішеному перед будівлею уряду Румунії електронному банері, повідомляє Укрінформ.

За попередніми даними, в антиурядовому мітингу в Бухаресті беруть участь понад 75 тис. громадян. Аналогічні заходи відбуваються й у великих містах країни – Клужі, Тімішоарі, Бистриці, Яссах та інших. Всього в акціях протесту по всій країні очікується участь близько 500 тис. громадян. Це найбільші антиурядові маніфестації з часів падіння комуністичного режиму в Румунії у грудні 1989 року.

Декількома годинами раніше на проведеному в Бухаресті засіданні уряду Румунії були анульовані екстрені постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Разом з тим, уряд доручив міністерству юстиції провести розширені публічні дебати за анульованими вже постановами.

Акції протесту були ініційовані кілька днів тому після прийняття екстрених постанов про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство. Більшість учасників акцій протесту вважають, що урядовими постановами в Румунії фактично узаконювалась корупція і хабарництво.

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05 02 2017 21:37
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