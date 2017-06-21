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В Румунії висловили вотум недовіри уряду

Згідно з конституцією Румунії, це означає відставку уряду, про що буде повідомлено президенту Клаусу Йоханнісу
Парламент Румунії проголосував за вотум недовіри уряду Соріна Гріндяну.
В Румунії висловили вотум недовіри уряду Фото: cotidianul.ro

Ініціатива депутатів правлячої коаліції з Соціал-демократичної партії і Альянсу лібералів і демократів під назвою "Румунія не може бути конфіскована. Захистимо демократію і вибір румунів" отримала підтримку 241 депутата при потребі у 233 голоси.

Проти проголосували 10 депутатів. Про це повідомляє Romania TV.

Згідно з конституцією Румунії, це означає відставку уряду, про що буде повідомлено президенту Клаусу Йоханнісу.

Уряд Соріна Гріндяну знаходився при владі лише півроку.

Коаліційні партії відкликали свою підтримку уряду, надану йому в кінці минулого року, і звинуватили уряд у зриві строків виконання програми його діяльності.

Усі міністри Соціал-демократичної партії та Альянсу лібералів і демократів заявили про свою відставку і виступили з вимогою відставки прем’єра Гріндяну. Однак прем’єр заявив, що у відставку не піде, в свою чергу закликавши політичні партії продемонструвати політичну відповідальність.

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