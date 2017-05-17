В СБУ кажуть, що не будуть чіпати бізнес через користування 1С

Служба безпеки України заявила, що не може змусити приватний сектор відмовитись від нині забороненого продукту російської компанії 1С, якою користуються для управління бізнесом.

"Ми вже більше року попереджали щодо небезпеки надання персональних даних російським соціальним мережам. Стосовно 1С — вони монополіст ринку, бізнесу, буде незручно переходити, але всі оновлення йдуть через російські сервери, всі зібрані дані можуть бути використані для підриву української економіки. Для державних компаній її використання неприпустиме. Але ми не можемо змусити приватний сектор відмовитись", - заявила представниця СБУ Юлія Лапутіна, повідомляє кореспондент Громадського.

Також Лапутіна відзначила, що наразі усі державні підприємства користуються системою 1С.

Як відомо, сьогодні, 17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка про блокування в інтернеті Яндекса і російських соціальних мереж.

Зазначимо, у компанії 1С, яка потрапила в список санкцій РНБО, запевнили, що програма повністю працездатна, технічна підтримка працює у штатному режимі.