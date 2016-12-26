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СБУ не підтвердила передачу заручниць на Донбасі Надії Савченко

У відомстві не знають, як будуть далі використовувати Савченко
У Службі безпеки України не підтверджують передачу двох українських заручниць з підкотрольних самоназваним "ДНР" та "ЛНР" територій Надії Савченко.
СБУ не підтвердила передачу заручниць на Донбасі Надії Савченко Юрій Тандіт. Фото: 24tv.ua

"Немає ніякого обміну. Зрозуміло вже всім, що намагаються маніпулювати з того боку і з боку Росії нашими відомими політиками. Ми тільки говоримо про те, що ми забезпечуємо процес звільнення заручників. Як будуть далі використовувати Савченко - ми не можемо сказати, що ми в цьому участі не беремо", -  сказав радник голови СБУ Юрій Тандіт, інформує Громадське.

За його словами, Україна готова передати протилежній стороні 15 заручників. Також українська сторона наполягає на обміні полоненими у форматі "228 на 58". За його словами, така формула узгоджена с ОБСЕ.

"Ми готові віддавати за кожного нашого заручника 3 людей та більше. І зараз прийняте рішення обміняти 228 людей на наших 58", - сказав він.

Нагадаємо, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко й Ігор Плотницький вирішили передати депутату Верховної Ради Надії Савченко двох українок, які перебувають у них у полоні.

Раніше в Службі безпеки звільнення жінок-полоненок, яких бойовики пообіцяли передати Надії Савченко, розцінюють як знак перед звільненням більшої кількості заручників.

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26 12 2016 20:19
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