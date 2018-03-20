В СБУ не розсекречують деталі справи Рубана

Служба безпеки України не надає інформацію щодо фігурантів справи керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана та інших подробиць слідства.

У відповіді за підписом речниці відомства Олени Гітлянської йдеться, що "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливими".

"З огляду на зазначені правові обмеження запитувані відомості наразі не може бути надано", – йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит "Української правди".

УП зверталась до правоохоронців з проханням повідомити, чи проводились, та коли саме обшуки в інших фігурантів справи, зокрема, Олега Мезенцева (помічника нардепа Надії Савченко), Валерія Шашкіна, Г. П. Березня та С. В. Ляща.

Серед запитуваної інформації був також юридичний статус перелічених фігурантів та наявність нових підозрюваних у справі.

УП також цікавилась тим, де був оглянутий автомобіль, в якому знайшли зброю 23 листопада 2017 року, та де весь цей час зброя перебувала.

Крім того, у запиті йшлось про те, чи встановлено, чому ціллю теракту було обрано Порошенка, Турчинова, Яценюка та Авакова, та чи співпрацював зі слідством спецпризначинець "Кедр". Останній, за словами Рубана, вмовив його поїхати на окуповану частину Донеччини.

Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.

Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту та із застосуванням стрілецької зброї і вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.

Крім того, Рубан нібито планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.

Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій і мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

"Усі були в змові.... це організована операція двох служб", – заявив керівник "Офіцерського корпусу".