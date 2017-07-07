В СБУ підтвердили затримання провокаторів у центрі Києва та розповіли деталі

У СБУ підтвердили інформацію, що в центрі столиці було затримано групу осіб, які планували провокації.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на прес-центр СБУ.

"Затримання відбулося під однією з дипломатичних установ на вул. Богдана Хмельницького", – сказали у прес-центрі.

Згодом у СБУ розповіли, що "було затримано 29 осіб, які за грошову винагороду у розмірі тисяча гривень намагалися вчинити хуліганські дії біля будівлі консульства Республіки Польща".

Більшість із затриманих осіб – це представники столичних спортивних клубів, які під виглядом молодіжних організацій повинні були прибути до будівлі консульства Польщі та провести показову акцію шляхом розлиття червоної фарби, повісити та підпалити на театралізованій шибениці опудало.

Вказані дії повинні були супроводжуватися націоналістичними вигуками, зазначили в СБУ.

Під час огляду автобуса та двох автомобілів, на яких прибули вказані особи, вилучено один травматичний та один газовий пістолети, холодну зброю, провокативні транспаранти та прапори, піротехніку, фаєри і макети шибениці.

Організатора акції також затримали, повідомили в Службі безпеки.

Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що в центрі Києва затримують групу осіб, які, за словами поліції, планували влаштувати провокації.