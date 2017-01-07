В СБУ повідомили про причетність спецслужб Росії до атаки вірусу Petya.A

В СБУ вважають, що до атак причетні ті ж хакерські угруповання, які в грудні 2016 року атакували підприємства України з використанням "TeleBots" і "Blackenergy"

До кібератаки, яка розпочалася 27 червня 2017 року на системи українських державних і приватних установ та компаній з допомогою шкідливого програмного продукту "Petya.A", причетні спецслужби Російської Федерації.

"Наявні дані, у тому числі отримані в рамках взаємодії з міжнародними антивірусними компаніями, дають підстави вважати, що до атак причетні ті ж хакерські угруповання, які в грудні 2016 року атакували фінансову систему, об'єкти транспорту і енергетики України з використанням "TeleBots" і "Blackenergy". Це свідчить про причетність до цієї атаки спецслужб РФ", - повідомили у прес-службі СБ України.

В СБУ раніше відзначали, що зараження вірусом було сплановане і здійснене наперед, і відбувалося в кілька етапів напередодні національного державного свята.

"Незважаючи на те, що кібератака справляє враження звичайного вірусу типу ransomeware (програмне забезпечення для вимагання грошей), створеного для збагачення зловмисників. Насправді вірус є прикриттям масштабної атаки, спрямованої на Україну. Про це свідчить відсутність реального механізму заволодіння коштами, примітивність якого лише підтверджує думку про те, що збагачення не було метою атаки", - сказано в повідомленні.

На думку спецслужби, кібератака мала на меті цілеспрямовану дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

В СБУ також зазначають "оригінальність та специфічність масштабного вектора зараження", пов'язаного з використанням прикладного бухгалтерського програмного забезпечення. "За даними джерел СБУ за останні роки він зустрічався лише один раз під час кібератаки з боку Північної Кореї", - зазначили в СБУ.

Таким чином, у відомстві підкреслили, що основним призначенням вірусу було знищення важливих даних і порушення роботи державних і приватних установ України для поширення панічних настроїв серед населення.

"Служба безпеки України у взаємодії з Національною поліцією, Держспецзв'язку, партнерськими правоохоронними органами, міжнародними антивірусними компаніями та провідними виробниками телекомунікаційного програмного забезпечення продовжує здійснювати заходи, спрямовані на локалізацію наслідків кібератаки", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, що американська газета New York Times стверджує, що вірус Petya, який нещодавно зашкодив роботі низки українських компаній, розробили в Агентстві національної безпеки США (АНБ), звідки його викрали хакери.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.