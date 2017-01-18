В СБУ прокоментували бажання бойовиків "ДНР" звільнити екс-беркутівців у рамках обміну полоненими

Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив, що є запит від "ДНР" про передачу їм екс-беркутівців, не уточнивши при цьому кількість запитуваних.

Однак у коментарі агентству Інтерфакс-Україна він виключив можливість їх видачі або обміну.

"На сьогоднішній день ми вважаємо, що цих людей, які вчинили особливо тяжкі злочини під час Майдану, передавати не можна. ... Якщо говорити про Мінські домовленості, то ці люди не мають відношення до агресії Росії проти України ... якщо ми будемо включати у списки людей, які здійснювали злочини на Майдані, то тим самим ми підтвердимо, що Майдан пов'язаний з агресією Росії, що не відповідає дійсності", - передає його слова агентство.

Зазначається, що Тандіт не уточнив кількість і прізвища людей, які здійснювали злочини під час Революції гідності, які є у списку представників окремих районів Донецької області.

Дійсно, у списку, який подавався, багато людей, які не мають відношення до АТО, а мають відношення, у тому числі, до подій на Майдані", - заявив він.

Агентство нагадало, що раніше про те, що російська сторона включила у список на обмін, екс-беркутівців, причетних, у тому числі, до подій на Майдані заявляв радник глави Міністерства внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Шкіряк також заявляв, що Україна ніколи не погодиться на такий обмін.

За даними ЗМІ, російська сторона вимагає звільнити, зокрема Аброськіна, Зінченка і Тамтуру, яких звинувачують у розстрілі учасників Майдану на вулиці Інститутській.

Крім того, у списках на обмін полоненими присутні фігуранти справи про трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі.

Раніше народний депутат Надія Савченко опублікувала списки на обмін. Зокрема, екс-беркутівці Павло Аброськін, Сергій Зінченко і Сергій Тамтура у списках Савченко присутні під номерами 1, 27 та 85. Усі вони є громадянами України.

У свою чергу, колишні беркутівці заявили, що не готові до обміну.

Екс-беркутівців обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві у лютому 2014 року. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Нагадаємо, минулого тижня нардеп Надія Савченко опублікувала списки українців, які утримуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України (підтверджені стороною, яка їх утримує) - 41 особа; списки українців, звільнення яких вимагає Україна - 121 особа; списки людей, звільнення яких вимагає "ДНР" - 524 людини; списки людей, звільнення яких вимагає "ЛНР" - 377 осіб; списки політв'язнів, які містяться в російських в'язницях, - 44 людини; списки російських військових і росіян, які потрапили в українські в'язниці за злочини проти України в період 2014-2016 років - 102 особи.

У середу Савченко скоригувала списки полонених, в результаті чого перелік українців поповнився 14 прізвищами.

Натомість представник спеціального центру СБУ щодо звільнення заручників Юрій Тандіт заявив, що перелік полонених некоректний.

Він також додав, що публікація списків не допоможе прискорити процес звільнення українців.