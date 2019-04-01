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В СБУ заявили, що у 2018 році затримали 54 бойовика

Також було попереджено вісім терористичних актів на території України
У Службі безпеки України стверджують, що за 2018 рік затримали 54 учасника самоназваних "НР" і "ДНР".
В СБУ заявили, що у 2018 році затримали 54 бойовика Фото:info/uk/news

"152 учасники учасника терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" було виявлено Військовою контррозвідкою СБУ, 54 з яких затримано", - йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, правоохоронці відкрили 850 кримінальних проваджень, з яких 144 обвинувальні вироки набули законної дії.

Також, згідно з інформацією СБУ, було попереджено вісім терористичних актів на території України, з них п'ять було розкрито

4 січня співробітники контррозвідки СБУ с спільно з військовослужбовцями Збройних сил України затримали на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовика угруповання "ДНР".

Нагадаємо, що в Миколаївській області викрили агентурну мережу російської воєнної розвідки й припинили її протиправну діяльність.

Також, в 2018 році департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ заблокував доступ до більш ніж 300 інтернет-ресурсів, що Росія використовувала для ведення гібридної війни проти України, а міжнародні злочинні угрупування - для поширення деструктивного інформаційного контенту.

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04 01 2019 14:54
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