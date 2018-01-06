В середньому кожна з депутатських сімей володіє 6 компаніями, - ІНФОГРАФІКА
Цей показник, у порівнянні з депутатами міських рад, більший у 1,5-2 рази. Про це йдеться у дослідженні громадської організації "Антикорупційний штаб".
Один із способів такого "заробітку" з державного та місцевих бюджетів – перемоги на публічних закупівлях. Так, за останній рік депутатські сім’ї виграли 12,5 тис тендерів на загальну суму понад 4 млярд гривень. Найбільше з них виграно в Київській області – 1,3 млрд, Донецькій – 513 млн, Закарпатській – 448 млн, а також Харківській і Львівській областях – по 296 млн у кожній.
"Переважну більшість тендерів виграють депутати без всякої конкуренції. Саме таким чином в минулому році депутатські компанії отримали 2,8 млрд гривень, а це становить дві третини в грошовому еквіваленті від сукупного "тендерного заробітку" депутатів. Ми впевнені, що ці дані повинні зацікавити правоохоронні органи України, зокрема НАБУ і ГПУ", – заявила Голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Галина Янченко.
Цікаво, що три чверті цих закупівель виграють екс-регіонали: 49% – депутати групи "Воля народу", 27% – представники фракції "Опозиційний блок". Ще 15% – депутати від фракції "Блок Петра Порошенка".
Серед ТОП-10 нардепів, які заробляють на закупівлі найбільше: Степан Івахів – 1,6 млрд, Олексій Білий, В’ячеслав Бугуслаєв та Юлія Льовочкіна – близько 450 млн кожен, також по 200 млн заробили Олександр Герега, Максим Єфімов і Сергій Льовочкін, по 120 млн заробили Дмитро Андрієвський і Богдан Дубневич. Десятку лідерів замикає Олександр Ревега з сумою 38 млн. На перемогах в публічних закупівлях відзначаються і дружини народних обранців.
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