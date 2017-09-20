В школах і дитсадках Києва виявили 7 тисяч порушень пожежної безпеки

Перевірка триває і закінчиться лише тоді, коли будуть вирішені всі проблеми

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук розповів, що в результаті перевірок навчальних закладів столиці перед початком навчального року було виявлено понад 7 тисяч порушень, зокрема, з пожежної безпеки.

"Це – заблоковані пожежні виходи, прострочені вогнегасники, не перевірений опір обплетення електропроводки, система пожежогасіння не виводиться на центральний пункт тощо", - сказав Ткачук, повідомляє Українська правда. Київ.

За його словами, основна мета цієї перевірки - "не покарати винних, а визначитися з об’ємами робіт і тим, що нам треба зробити, щоб на 100% вирішити питання пожежної і загалом безпеки по всіх закладах".

"Якісь з цих порушень можна вирішити навіть без коштів – як наприклад, розблокувати пожежні виходи, на якісь треба виділити кошти – наприклад, на встановлення пожежної сигналізації", - сказав Ткачук.

Наразі пожежну безпеку перевіряють також у спортивних закладах та базах. У першу чергу перевірять ті заклади, де перед 1 вересня були зафіксовані порушення.

Він наголосив, що сьогодні усе залежить від активної позиції керівників освітніх закладів – наскільки вони готові діяти і витрачати гроші пожежну безпеку.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.