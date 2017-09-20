В школах і дитсадках Києва виявили 7 тисяч порушень пожежної безпеки
"Це – заблоковані пожежні виходи, прострочені вогнегасники, не перевірений опір обплетення електропроводки, система пожежогасіння не виводиться на центральний пункт тощо", - сказав Ткачук, повідомляє Українська правда. Київ.
За його словами, основна мета цієї перевірки - "не покарати винних, а визначитися з об’ємами робіт і тим, що нам треба зробити, щоб на 100% вирішити питання пожежної і загалом безпеки по всіх закладах".
"Якісь з цих порушень можна вирішити навіть без коштів – як наприклад, розблокувати пожежні виходи, на якісь треба виділити кошти – наприклад, на встановлення пожежної сигналізації", - сказав Ткачук.
Наразі пожежну безпеку перевіряють також у спортивних закладах та базах. У першу чергу перевірять ті заклади, де перед 1 вересня були зафіксовані порушення.
Він наголосив, що сьогодні усе залежить від активної позиції керівників освітніх закладів – наскільки вони готові діяти і витрачати гроші пожежну безпеку.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.
Нагадаємо, прокуратура Одеської області порушила нове провадження у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", де загинули троє дітей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа