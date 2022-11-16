В школах України мають з’явитися відеоспостереження та металодетектори

Українські школи мають отримати системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, а також стаціонарні металодетектори.

Це передбачає «Концепція безпечного закладу освіти», створення якої ініціювало Міністерство освіти і науки України.

Про це повідомив очільник відомства Сергій Шкарлет.

Над розробкою концепції працює міжвідомча група, яка аналізує теперішню ситуацію, вивчає міжнародний досвід з метою адаптації його до наших реалій та розробляє механізми упровадження.

"Передбачається, що заклади освіти завдяки реалізації цієї концепції будуть обладнані комплексом тривожної сигналізації (КТС) із під’єднанням до пунктів централізованого спостереження та реагування, системами зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, стаціонарними металодетекторами та необхідними огорожами", – повідомив Сергій Шкарлет.

Крім того, міністр нагадав, що у державному бюджеті на 2023 рік на спорудження укриттів у школах передбачено 1,5 млрд грн, і до початку нового навчального року вони мають бути готові.

Раніше повідомлялось, що у київських школах зимові канікули триватимуть довше.