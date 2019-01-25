В школах Ужгорода оголосили карантин

З понеділка, 28 січня, в школах Ужгорода Закарпатської області оголосили карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

За останній тиждень в Ужгороді зареєстровано 1 037 випадків звернення до лікарів з приводу ГРВІ. Цей показник вищий за показник попереднього тижня на 32,6%, повідомили в прес-службі місцевої міськради.

Серед захворілих дітей у віці до 17 років - 619 осіб (59,7%).

Відсоток госпіталізованих становить 15%, з них більшість діти - 82,3%.

З початку епідемічного сезону серед жителів міста експрес-методами зареєстровано 33 випадки лабораторно підтвердженого діагнозу сезонного грипу типу А, в тому числі один випадок грипу типу А+В.

Відзначається, що заняття відновлять після стабілізації епідемічної ситуації.

У період з 14 по 20 січня в Україні на грип та ГРВІ захворіли майже 192 тисячі українців, шестеро людей померли від грипу.