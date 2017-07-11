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В Шотландії евакуювали людей з будівлі парламенту через підозрілі пакети

На місце прибули поліцейські та співробітники пожежної служби
Частину шотландського парламенту було евакуйовано після виявлення трьох підозрілих пакетів.
В Шотландії евакуювали людей з будівлі парламенту через підозрілі пакети Фото: twitter.com/BBCandrewkerr

Тривогу підняли після того, як пакети, щонайменше один із яких містив білий порошок, надіслали у кабінети трьох депутатів-консерваторів, повідомляє BBC.

У повідомленні парламенту ідеться, що "стався інцидент" і будівлю парламенту Холіруд було евакуйовано. На місце прибули поліцейські та співробітники пожежної служби.

Повідомляється, що працівники парламенту в інших будівлях продовжують свою роботу.

Нагадаємо, що кілька людей постраждали в результаті виділення отруйних випарів з вентиляційної системи кухні, розташованій в будівлі Європейської ради і Ради Європи в Брюсселі.

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07 11 2017 15:35
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