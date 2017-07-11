CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧастину шотландського парламенту було евакуйовано після виявлення трьох підозрілих пакетів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Шотландії евакуювали людей з будівлі парламенту через підозрілі пакети
На місце прибули поліцейські та співробітники пожежної служби
Фото: twitter.com/BBCandrewkerr
Тривогу підняли після того, як пакети, щонайменше один із яких містив білий порошок, надіслали у кабінети трьох депутатів-консерваторів, повідомляє BBC.
У повідомленні парламенту ідеться, що "стався інцидент" і будівлю парламенту Холіруд було евакуйовано. На місце прибули поліцейські та співробітники пожежної служби.
Повідомляється, що працівники парламенту в інших будівлях продовжують свою роботу.
Нагадаємо, що кілька людей постраждали в результаті виділення отруйних випарів з вентиляційної системи кухні, розташованій в будівлі Європейської ради і Ради Європи в Брюсселі.
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07 11 2017 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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