В Шотландії евакуювали людей з будівлі парламенту через підозрілі пакети

На місце прибули поліцейські та співробітники пожежної служби

Частину шотландського парламенту було евакуйовано після виявлення трьох підозрілих пакетів.

Тривогу підняли після того, як пакети, щонайменше один із яких містив білий порошок, надіслали у кабінети трьох депутатів-консерваторів, повідомляє BBC.

У повідомленні парламенту ідеться, що "стався інцидент" і будівлю парламенту Холіруд було евакуйовано. На місце прибули поліцейські та співробітники пожежної служби.

Повідомляється, що працівники парламенту в інших будівлях продовжують свою роботу.

Нагадаємо, що кілька людей постраждали в результаті виділення отруйних випарів з вентиляційної системи кухні, розташованій в будівлі Європейської ради і Ради Європи в Брюсселі.