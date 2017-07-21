В штабі АТО повідомили подробиці масованої атаки бойовиків біля Красногорівки

Під натиском масованого стрілецького вогню з позиції українських бійців, терористи були змушені відійти під прикриттям танків, мінометів та реактивних снарядів пересувного Граду

У четвер, 20 липня, ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на позиції ЗСУ й завдала удару по позиціях одного з механізованих батальйонів.

Як повідомляє прес-центр АТО, бойовики розпочали операцію з масованих обстрілів українських позицій 120-міліметровими мінами та танковими снарядами. За попередніми даними не менше чотирьох танків вели вогонь з різних позицій.

З метою організації бою по всій лінії оборони командир частини зайняв своє місце на командному пункті, для управління вогнем та резервами.

Виявивши ДРГ, українські військовослужбовці відкрили вогонь.

Під час перших хвилин бойового зіткнення двоє бійців отримали поранення не сумісні з життям.

Враховуючи раптовість удару противника і бойові втрати сил АТО, командир підрозділу прийняв рішення відійти на проміжну позицію.

Згодом до українських військових підійшло підкріплення, яке закріпилося на позиціях. Одного контуженого бійця, взяла в полон ворожа ДРГ. Ще один військовослужбовець отримав смертельне поранення.

Під натиском масованого стрілецького вогню з позиції українських бійців, терористи були змушені відійти під прикриттям танків, мінометів та реактивних снарядів пересувного Граду. Під час цього бойового зіткнення поранення різного ступенів важкості отримали троє українських бійців.

Близько шостої години щільність ворожого вогню з танків та мінометів дещо зменшилась. Для евакуації поранених бійців висунулись медичні автомобілі. Але бойовики продовжували обстріл. 120 мм міна вибухнула поряд з групою евакуації й поранила чотирьох військовослужбовців.

Трьох загиблих українських військових командування частини представить до державної нагороди Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.. Поранені бійці будуть представлені до орденів За мужність.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня бойовики спробували штурмували позиції сил АТО біля Красногорівки.