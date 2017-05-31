В Швейцарії чоловік за лайк у Facebook заплатить штраф у розмірі $4 тис

Крім того, засуджений протягом двох років буде перебувати під наглядом

Районний суд Цюріха виніс в понеділок перший в історії Швейцарії обвинувальний вирок за лайк до коментарю, залишеному в соціальній мережі Facebook.

Непряма участь в дискусії, в якій звучали звинувачення в ксенофобії, обійшлась обвинуваченому в кілька тисяч доларів штрафу, пише Newsru.

За рішенням швейцарської Феміди 45-річний обвинувачений виплатить штраф у розмірі чотирьох тисяч франків (4,1 тисячі доларів), інформує Schweizer Radio und Fernsehen. Крім того, засуджений протягом двох років буде перебувати під наглядом.

Позивачем в кримінальній справі з безпрецедентним фіналом виступив громадський активіст Ервін Кесслер, який очолює асоціацію проти розведення і забою тварин. У 1998 році зоозахисники сам був засуджений цюріхськими судом до невеликого терміну ув'язнення за публічне порівняння іудейських традицій, пов'язаних з ритуальним забоєм тварин, зі злочинами німецьких націонал-соціалістів, які знищили мільйони євреїв в роки Другої світової війни.

У 2015 році ця давня історія отримала продовження. На одному з інтернет-форумів користувачі Facebook залишили ряд коментарів, що містять звинувачення Кесслера в расизмі, фашизмі та антисемітизмі. У відповідь борець за права тварин подав до суду на авторів коментарів. Суд підтримав позивача і виніс кілька обвинувальних вироків.

29 травня по отримав широкий розголос справі вперше був визнаний винним користувач, який відзначив один з коментарів своїм лайком. На думку суду, засуджений, ім'я якого поки не розголошується, таким чином допустив "оціночне судження, не підтверджене фактами". Довести в суді наявність у Кесслера антисемітських і расистських поглядів відповідачу не вдалося.

Суд підкреслив, що коментар, зазначений Лайком підсудного, є образливим. А обвинувачений своєю дією схвалив його, пише Züriost.ch.

Виносячи безпрецедентне рішення, суд також зазначив, що після майже 20 років з моменту засудження Кесслера у відповідачів немає підстав звинувачувати його в расистських і антисемітських поглядах, повідомляє Російська служба "ВВС".

Винесений вирок може бути оскаржений у Верховному суді кантону Цюріх.

Нагадаємо, 16 травня, влада Франції оштрафували Facebook на 150 тис. євро за порушення законодавства про захист персональних даних.