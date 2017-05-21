В Швейцарії триває референдум щодо скорочення використання газу та вугілля

Дефіцит енергії передбачається компенсувати за рахунок розвитку енергетичних технологій, що спираються на поновлювані і екологічно нейтральні джерела

У неділю, 21 травня, у Швейцарії відбувається референдум щодо енергетичної реформи – громадяни висловлюють свою позицію щодо схваленої парламентом Енергетичної стратегії – 2050.

Стратегія пропонує відмовитися від спорудження нових атомних електростанцій та скоротити використання у країні традиційних джерел електроенергії, таких як газ та вугілля.

Зазначається, що центральний пункт енергетичної реформи - поетапне закриття упродовж найближчих десятиріч усіх п’яти атомних електростанцій, які виробляють третину спожитої енергії. Натомість пропонують перехід на екологічні і відновлювальні джерела енергії. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Винесена на референдум Стратегія передбачає реалізувати пакет заходів, в результаті чого за період до 2035 року середнє енергоспоживання в країні в перерахунку на душу населення знизиться на 43% у порівнянні з показниками 2000 року.

Дефіцит передбачається компенсувати за рахунок розвитку енергетичних технологій, що спираються на поновлювані і екологічно нейтральні джерела. Ставка робиться також і на модернізацію швейцарських ГЕС.

Нагадаємо, у листопаді минулого року громадяни Швейцарії на референдумі проголосували проти ініціативи щодо повної відмови від атомної енергетики і закриття всіх атомних електростанцій.