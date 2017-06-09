В Швейцарії винайшли новий вид шоколаду - рубіновий

Раніше визнаними видами шоколаду вважалися чорний, молочний та білий, а тепер на прилавках місцевих магазинів можна зустріти і рубіновий шоколад.

Шоколад має рожевий відтінок, насичений смак і віддає фруктовими нотами. Крім того, рубіновий шоколад має вершкову структуру, як і інші види, - повідомляє Independent.

Як розповіли представники фірми-виробника, новий сорт шоколаду намагалися винайти з 1930 року. Шоколатьє впевнені, що рубінова новинка стане хітом серед шоколадних гурманів.

За їх словами, для тих, хто спробує рубіновий шоколад вперше це стане абсолютно новим смаковими досвідом, оскільки новий сорт не гіркий, не молочний і не солодкий.

Нагадаємо, у центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".