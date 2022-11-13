В "Слузі народу" заявили, що питання переговорів з рф більше не актуальне

Глава фракці Давид Арахамія заявив, що говорити з росією зараз можна тільки після відновлення територіальної цілісності України, відшкодування всіх збитків та покарання військових злочинців

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори з росією перестали бути актуальними після визволення Херсона.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, до звільнення Херсона "було багато розмов про переговори та навіть деякі скептичні публікації у західних ЗМІ".

Він зазначив, що впевнений, що після успіхів Збройних Сил України на півдні питання переговорів уже не є актуальним.

Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський чітко оголосив умови, за яких можна "про щось говорити" з росією — це відновлення територіальної цілісності України, відшкодування всіх збитків, покарання військових злочинців та гарантії, що агресія більше не повториться.

"Важливий фактор – це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані", – написав парламентарій.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський офіційно відмовився від переговорів з путіним після оголошення російським диктатором незаконних анексій.