В "Слузі народу" заявили, що питання переговорів з рф більше не актуальне
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що переговори з росією перестали бути актуальними після визволення Херсона.
Про це він написав у Telegram.
За його словами, до звільнення Херсона "було багато розмов про переговори та навіть деякі скептичні публікації у західних ЗМІ".
Він зазначив, що впевнений, що після успіхів Збройних Сил України на півдні питання переговорів уже не є актуальним.
Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський чітко оголосив умови, за яких можна "про щось говорити" з росією — це відновлення територіальної цілісності України, відшкодування всіх збитків, покарання військових злочинців та гарантії, що агресія більше не повториться.
"Важливий фактор – це електоральні цикли як у наших союзників, так і в окупанта. Але наша позиція від цього не змінюється. Україна сяде за стіл переговорів, коли наші умови будуть виконані", – написав парламентарій.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський офіційно відмовився від переговорів з путіним після оголошення російським диктатором незаконних анексій.
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