В США чоловіка, який дозволив доньці випити горілки, посадили на чотири роки

У поліції розповіли, що батьки купили міцний алкоголь на 13-й день народження дочки

Американця зі штату Пенсільванія засудили до чотирьох років колонії за те, що він дозволив дочці-підлітку випити горілку.

У поліції розповіли, що батьки купили міцний алкоголь на 13-й день народження дочки. Після 17 чарок горілки дівчинку довелося госпіталізувати. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Як зазначає агентство, поліція приїхала на місце події після того, як дівчинці стало зле, і вона втратила свідомість. Поліцейські розповіли, що батьки постраждалої дівчинки втекли з місця події.

Обвинуваченого Чарльза Янгера засудили в понеділок, він раніше визнав свою провину в тому, що піддав життя дочки небезпеки. На засіданні в суді він клятвено запевняв, що його діти значать для нього "все".

Мати дівчинки Мішель Едвардс теж визнала провину, минулого тижня їй дали 23 місяці арешту.

Як повідомляв iPress.ua, у американському штаті Огайо в передмісті Клівленда 45-річний місцевий житель без трусів на своєму авто на повній швидкості в'їхав у закритий магазин і заявив продавцеві, що хоче пива.