У США не згодні з оцінкою Генштабу ЗСУ щодо ризику нового вторгнення з білорусі
Попри застереження бригадного генерала ЗСУ Олексія Громова, що ризик повторного російського вторгнення з білорусі "зростає", він все ж таки "залишається на низькому рівні".
Так вважають в американському аналітичному центрі Інститут вивчення війни (ISW).
За словами Громова від 20 жовтня, окупанти нібито можуть атакувати північний захід України, а не ті регіони, що наприкінці зими/початку весни, з метою обрізати лінії постачання із Заходу.
"Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не в змозі навіть перекрити українські лінії постачання із Заходу шляхом наземного наступу", – зазначили в Інституті.
Також в ISW вважають, що українська мережа автошляхів та залізниць має достатньо вузлів з'єднання з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, тож вторгнення росії з білорусі "не могло б серйозно пошкодити українські логістичні лінії без заходу глибше в Україну, ніж це зробили росіяни під час битви за Київ, коли були найсильнішими".
"Наразі ці сили значно ослаблені", – констатують аналітики.
Раніше повідомлялось, що мінськ вручив українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту – через те, що Україна нібито готується вдарити по білорусі.
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