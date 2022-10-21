У США не згодні з оцінкою Генштабу ЗСУ щодо ризику нового вторгнення з білорусі

Українська мережа автошляхів та залізниць має достатньо вузлів з'єднання з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, тож вторгнення росії з білорусі не могло б серйозно пошкодити логістичні лінії.

Попри застереження бригадного генерала ЗСУ Олексія Громова, що ризик повторного російського вторгнення з білорусі "зростає", він все ж таки "залишається на низькому рівні".

Так вважають в американському аналітичному центрі Інститут вивчення війни (ISW).

За словами Громова від 20 жовтня, окупанти нібито можуть атакувати північний захід України, а не ті регіони, що наприкінці зими/початку весни, з метою обрізати лінії постачання із Заходу.

"Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не в змозі навіть перекрити українські лінії постачання із Заходу шляхом наземного наступу", – зазначили в Інституті.

Там згадали, що найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід проходить за 30 км від кордону з білоруссю, а Прип'ятські болота на півночі України та на півдні білорусі роблять маневрені бойові дії через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях "виключно складними".

Також в ISW вважають, що українська мережа автошляхів та залізниць має достатньо вузлів з'єднання з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною, тож вторгнення росії з білорусі "не могло б серйозно пошкодити українські логістичні лінії без заходу глибше в Україну, ніж це зробили росіяни під час битви за Київ, коли були найсильнішими".

"Наразі ці сили значно ослаблені", – констатують аналітики.

Раніше повідомлялось, що мінськ вручив українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту – через те, що Україна нібито готується вдарити по білорусі.