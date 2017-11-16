В США обурені інформацією про втручання АП в роботу антикорупційних органів, - Наливайченко
"Наші міжнародні партнери стурбовані тиском влади на антикорупційні органи", - наголосив лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко у Вашингтоні.
"Не слід виключати, що остання серія скандалів щодо НАЗК може закінчитися аудитом використання міжнародної допомоги на боротьбу із корупцією та жорсткою розмовою з керівництвом України. Або під питанням опиниться міжнародна допомога на наступний рік, або українській владі буде поставлено ультимативні умови щодо невтручання в діяльність антикорупційних органів та покарання винних", - наголосив лідер руху "Справедливість".
Нагадаємо, що 14 листопада відбувся брифінг керівника Департаменту фінконтроля і моніторингу способу життя НАЗК Анни Соломатіної. Вона заявила, що глава НАЗК Наталія Корчак і її колеги фальсифікують результати повних перевірок е-декларацій. За її словами, агентство стало повністю підконтрольне Адміністрації Президента.
У свою чергу, в Адміністрації Президента запевнили, що не причетні до фальсифікації перевірки електронних декларацій і не мають інструментів впливу на НАЗК.
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