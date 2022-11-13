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В США почались навчання, які імітують вторгнення рф до Європи

Зазначається, що війна в Україні показала певні зміни тактики під час бойових дій, зокрема активне використання безпілотників
В США почались навчання, які імітують вторгнення рф до Європи Фото: mil.gov.ua

Сполучені Штати, Велика Британія і Австралія розпочали у пустелі Мохаве навчання, під час яких імітується вторгнення армії російської федерації на території європейських країн.

Про це пише видання The Times.

У першій частині навчань, що проходять на військовій базі Форт-Ірвін у Каліфорнії, імітується конфлікт, що спалахує в Тихому океані. Другий етап імітує сухопутну війну в Європі.

У тексті наголошується, що обидві події відбуваються на тлі зростання напруженості у відносинах із Китаєм та росією. До навчань залучили 4,5 тисячі військовослужбовців, вони відпрацюють нові тактичні прийоми.

За словами джерела видання, війна в Україні показала певні зміни тактики під час бойових дій, зокрема активне використання безпілотників. У межах навчань дрони ідентифікували цілі, а ракети GMLRS обстрілювали ворожі позиції, помічені американськими винищувачами F-35.

Крім цього, військові відпрацюють виробництво запчастин у польових умовах на 3D-принтерах, а також технології обробки розвідданих, що збираються безпілотниками, для ухвалення командних рішень.

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13 11 2022 18:46
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