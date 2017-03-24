В США пожежник повернув пса до життя штучним диханням
Налу, пес породи бішон фрізе, впав у шок від жару й диму у квартирі в місті Санта-Моніка, Каліфорнія. Пожежний Ендрю Кляйн заповз у квартиру рачки і знайшов пса в спальні.
"Він лежав не рухаючись - розповів пожежник агентству AP. - Я підняв його і вибіг із квартири, тому що час - ключовий чинник, особливо для маленької собаки. Я не міг зазнати невдачі".
Пожежний департамент Санта-Моніки уточнює в прес-релізі, що пес не дихав і в нього не було пульсу.
Пожежні робили штучне дихання і використовували спеціальну кисневу маску для вентиляції легенів тварин.
"Минуло 20 хвилин, і пес почав дихати самостійно, прийшов до тями, навіть зміг ходити", - повідомляє департамент.
"Його очі стали скляними, він не дихав, і я вирішила, що він помер, - розповіла власниця пса, яка стояла на колінах поруч. - Але пожежний сказав: "Я оптиміст. Давайте просто повернемо його".
Після доби в кисневому наметі, який використовують для кисневої терапії маленьких дітей - Налу цілком одужав.
Нагадаємо, минулого року понад 200 собак собак волонтери врятували з м'ясної ферми в південнокорейському місті Вонджу та відправили їх до США.
Раніше у Великобританії пес Перо пройшов більше 380 км, щоб повернутися до свого господаря.
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