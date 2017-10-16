CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Луїзіані на нафтовій буровій платформі, розташованій на озері Пончартрейн, стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В США стався вибух на нафтовій платформі, є постраждалі
За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали шестеро осіб
Фото: firtka.if.ua
В результаті аварії поранено шестеро осіб, ще одна вважається зниклою безвісти, - повідомляє ABC News з посиланням на місцеву поліцію.
Постраждалих госпіталізовано з опіками і травмами від вибуху, дехто з них знаходяться в критичному стані.
Також зазначається, що через інцидент на буровій платформі існує небезпека потрапляння нафти в озеро.
Причини аварії наразі невідомі.
At least 7 people injured, 5 critically, after oil rig explosion on Louisiana's Lake Pontchartrain, authorities say. https://t.co/ezQwmeOdWr pic.twitter.com/Er0wIUD43V— ABC News (@ABC) 16 октября 2017 г.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мексиканській затоці сталася пожежа на нафтовій платформі.
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16 10 2017 10:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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