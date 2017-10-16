В США стався вибух на нафтовій платформі, є постраждалі

За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали шестеро осіб

У Луїзіані на нафтовій буровій платформі, розташованій на озері Пончартрейн, стався вибух.

В результаті аварії поранено шестеро осіб, ще одна вважається зниклою безвісти, - повідомляє ABC News з посиланням на місцеву поліцію.

Постраждалих госпіталізовано з опіками і травмами від вибуху, дехто з них знаходяться в критичному стані.

Також зазначається, що через інцидент на буровій платформі існує небезпека потрапляння нафти в озеро.

Причини аварії наразі невідомі.