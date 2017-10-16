Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В США стався вибух на нафтовій платформі, є постраждалі

За попередніми даними, в результаті вибуху постраждали шестеро осіб
У Луїзіані на нафтовій буровій платформі, розташованій на озері Пончартрейн, стався вибух.
В США стався вибух на нафтовій платформі, є постраждалі Фото: firtka.if.ua

В результаті аварії поранено шестеро осіб, ще одна вважається зниклою безвісти, - повідомляє ABC News з посиланням на місцеву поліцію.

Постраждалих госпіталізовано з опіками і травмами від вибуху, дехто з них знаходяться в критичному стані.

Також зазначається, що через інцидент на буровій платформі існує небезпека потрапляння нафти в озеро.

Причини аварії наразі невідомі.

 

 

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 10 2017 10:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.