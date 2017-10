В США стався вибух на нафтовій платформі, є постраждалі

В результаті аварії поранено шестеро осіб, ще одна вважається зниклою безвісти, - повідомляє ABC News з посиланням на місцеву поліцію.

Постраждалих госпіталізовано з опіками і травмами від вибуху, дехто з них знаходяться в критичному стані.

Також зазначається, що через інцидент на буровій платформі існує небезпека потрапляння нафти в озеро.

Причини аварії наразі невідомі.

At least 7 people injured, 5 critically, after oil rig explosion on Louisiana's Lake Pontchartrain, authorities say. https://t.co/ezQwmeOdWr pic.twitter.com/Er0wIUD43V