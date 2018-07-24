В США створили роботів розміром з людську клітину
За словами розробників, пристрої можна використовувати для обстеження організму людини та виявлення патологій, а також для діагностики технічних комунікацій, наприклад, на нафтогазопроводах, перегінних спорудах або в системах очищення повітря.
Насправді принцип використання таких роботів простий: ви залишаєте робота на одному кінці та забираєте на іншому, після чого аналізуєте інформацію, зібрану за допомогою датчиків і сенсорів, — йдеться у повідомленні прес-служби MIT.
Раніше компанія Rolls-Royce Group plc оголосила про створення мініатюрних роботів для оперативного огляду авіаційних двигунів, виробництвом яких вона займається. За словами представників компанії, мініатюрні роботи дозволять значно прискорити перевірку двигунів.
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