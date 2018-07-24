В США створили роботів розміром з людську клітину

Роботи не потребують підзарядки, оскільки в їх основі лежать фотодіодні напівпровідники, які перетворюють світло в електричний заряд. Його вистачає для роботи електронних схем, пересування робота та для зберігання інформації

Інженери з Массачусетського технологічного інституту (MIT) представили повністю автономні роботизовані механізми розміром з людську клітину.

За словами розробників, пристрої можна використовувати для обстеження організму людини та виявлення патологій, а також для діагностики технічних комунікацій, наприклад, на нафтогазопроводах, перегінних спорудах або в системах очищення повітря.

Насправді принцип використання таких роботів простий: ви залишаєте робота на одному кінці та забираєте на іншому, після чого аналізуєте інформацію, зібрану за допомогою датчиків і сенсорів, — йдеться у повідомленні прес-служби MIT.

Раніше компанія Rolls-Royce Group plc оголосила про створення мініатюрних роботів для оперативного огляду авіаційних двигунів, виробництвом яких вона займається. За словами представників компанії, мініатюрні роботи дозволять значно прискорити перевірку двигунів.