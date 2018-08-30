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В США закликають Україну позбутися газзбутів Фірташа

На думку Комісії, український ринок постачання газу населенню "досі охоплений систематичною корупцією
Представники державних органів США закликають українську владу якнайшвидше реформувати ринок постачання газу населенню.
В США закликають Україну позбутися газзбутів Фірташа Петро Порошенко і Володимир Гройсман. Фото: novynarnia.com

"Закликаю вас завершити економічні та ринкові реформи, які ви зобов’язалися провести після ухвалення в квітні 2015 року Закону України "Про ринок природного газу". Україна зробила важливі кроки в напрямку реформування економіки, антикорупційної системи та сегментів внутрішнього енергетичного ринку. Однак, незважаючи на ці досягнення, важливі реформи залишаються незавершеними", - йдеться у листі Комісії з безпеки та співробітництва в Європі на адресу президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який є у розпорядженні Економічної правди.

На думку Комісії, український ринок постачання газу населенню "досі охоплений систематичною корупцією, джерелом якої є посередники, контрольовані Дмитром Фірташем".

Усунення цих посередників з ринку збільшило б прозорість та підзвітність і наблизило б Україну до вільного ринку, йдеться у зверненні.

"Нагальність цих реформ підсилюється загрозою енергетичній безпеці України та політичній стабільності Європи з боку "Північного потоку - 2". Президент Трамп зробив протидію будівництву "Північного потоку - 2" пріоритетним напрямком. Але Сполучені Штати не можуть цього зробити без активної партнерської підтримки України", - йдеться в заяві.

"Завершивши реформи, Україна зможе залучити більше іноземних інвестицій та зберегти за собою роль держави-транзитера енергоресурсів", - вважають в Комісії.

Комісія з безпеки та співробітництва в Європі, також відома як Гельсінська комісія США, є незалежною владною установою Сполучених Штатів, яка була заснована Конгресом у 1975 році для моніторингу виконання Гельсінських угод та інших зобов’язань в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

До Комісії входять дев’ять членів Палати представників, дев’ять членів Сенату та по одному представнику від Державного департаменту, Міністерства оборони та Міністерства торгівлі.

Головою та співголовою комісії є члени Палати представників та Сенату, які змінюються кожні два роки зі скликанням Конгресу.

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30 08 2018 14:23
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