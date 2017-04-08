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В США затримали хакера, який зупинив вірус WannaCry

Хатчинса затримали в Лас-Вегасі, куди він приїхав на щорічні хакерські конференції
2 серпня в США затримали 23-річного Маркуса Хатчинса. Британський експерт з кібербезпеки став відомий у всьому світі після того, як в травні 2017 року зупинив поширення вірусу-здирника WannaCry.
В США затримали хакера, який зупинив вірус WannaCry Фото: news-front.info

Програміста затримали співробітники ФБР. Його звинувачують у створенні в 2014 році банківського трояна Kronos. Він разом зі своїм партнером продавав програму в нелегальному онлайн-магазині AlphaBay. Другий фігурант справи ще в розшуку.

Хатчинса затримали в Лас-Вегасі, куди він приїхав на щорічні хакерські конференції Black Hat і Def Con. Друзі намагалися відвідати його, але їм не вдалося, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, біткоін-гаманці вірусу-здирника WannaCry спустошені. У ніч на 3 серпня хтось провів сім транзакцій і вивів все 142 тисячі доларів в біткоіни.

12 травня новий вірус із вимогою викупу вразив десятки тисяч комп’ютерів у різних країнах. Найбільше таких випадків виявлено в Росії, Україні і Тайвані. Вірус заблокував щонайменше 57 тис пристроїв по всьому світу, серед яких комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів. Зокрема, подібної атаки зазнали лікарні Британії, іспанська компанія Telefonica, в Росії подібний вірус вразив внутрішню комп'ютерну систему МВС, а також компанію "Мегафон".

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04 08 2017 13:05
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