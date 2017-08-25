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В столиці атакували два офіси "Київенерго"

Причина - невдоволення всім, що пов'язано з установою
У Солом'янському районі міста Києва невстановлені особи напали два центри з обслуговування клієнтів компанії "Київенерго".
В столиці атакували два офіси "Київенерго" Фото: Alexey Kucherenko

Обидва напади здійснили 23 серпня. Про це повідомив у Facebook колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

На оприлюднених ним світлинах видно пошкоджені меблі, оргтехніку й розбите скло.


Фото: Alexey Kucherenko

Як наголошує політик, це були "звичайні кияни (не "тітушки" й не проплачена "громадськість")".


Фото: Alexey Kucherenko

"Причина - невдоволення всім, що пов'язано з "Київенерго"... Це тільки серпень. Що буде у листопаді?!", - додав він.

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25 08 2017 13:18
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