В столиці атакували два офіси "Київенерго" Причина - невдоволення всім, що пов'язано з установою

У Солом'янському районі міста Києва невстановлені особи напали два центри з обслуговування клієнтів компанії "Київенерго".

Фото: Alexey Kucherenko

Обидва напади здійснили 23 серпня. Про це повідомив у Facebook колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко. На оприлюднених ним світлинах видно пошкоджені меблі, оргтехніку й розбите скло.

Фото: Alexey Kucherenko Як наголошує політик, це були "звичайні кияни (не "тітушки" й не проплачена "громадськість")".

Фото: Alexey Kucherenko "Причина - невдоволення всім, що пов'язано з "Київенерго"... Це тільки серпень. Що буде у листопаді?!", - додав він.

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