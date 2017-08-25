CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Солом'янському районі міста Києва невстановлені особи напали два центри з обслуговування клієнтів компанії "Київенерго".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В столиці атакували два офіси "Київенерго"
Причина - невдоволення всім, що пов'язано з установою
Фото: Alexey Kucherenko
Обидва напади здійснили 23 серпня. Про це повідомив у Facebook колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.
На оприлюднених ним світлинах видно пошкоджені меблі, оргтехніку й розбите скло.
Фото: Alexey Kucherenko
Як наголошує політик, це були "звичайні кияни (не "тітушки" й не проплачена "громадськість")".
Фото: Alexey Kucherenko
"Причина - невдоволення всім, що пов'язано з "Київенерго"... Це тільки серпень. Що буде у листопаді?!", - додав він.
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25 08 2017 13:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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