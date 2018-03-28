БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ грузинській столиці Тбілісі розмістився перший термінал криптовалюти в Південному Кавказі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В столиці Грузії встановили перший термінал криптовалюти
Перший термінал розміщено в ресторані "Нью-Йорк бургер Тбілісі"
Фото: Facenews.ua
Про це пише Грузія Online.
"У грузинській столиці Тбілісі розмістився перший термінал криптовалюти в Південному Кавказі", - йдеться в повідомленні.
Термінал належить компанії "ТПС", яка дає зацікавленим криптовалютою можливість купувати і продавати цифрову валюту за допомогою терміналів і веб-сторінки.
За повідомленням Marketer.ge перший термінал розміщено в ресторані "Нью-Йорк бургер Тбілісі".
Нагадаємо, у січні аеропорт Брісбена в Австралії повідомив про запровадження систем оплати за допомогою криптовалюти.
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