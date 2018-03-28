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В столиці Грузії встановили перший термінал криптовалюти

Перший термінал розміщено в ресторані "Нью-Йорк бургер Тбілісі"
У грузинській столиці Тбілісі розмістився перший термінал криптовалюти в Південному Кавказі.
В столиці Грузії встановили перший термінал криптовалюти Фото: Facenews.ua

Про це пише Грузія Online.

"У грузинській столиці Тбілісі розмістився перший термінал криптовалюти в Південному Кавказі", - йдеться в повідомленні.

Термінал належить компанії "ТПС", яка дає зацікавленим криптовалютою можливість купувати і продавати цифрову валюту за допомогою терміналів і веб-сторінки.

За повідомленням Marketer.ge перший термінал розміщено в ресторані "Нью-Йорк бургер Тбілісі".

Нагадаємо, у січні аеропорт Брісбена в Австралії повідомив про запровадження систем оплати за допомогою криптовалюти.

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28 03 2018 13:39
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