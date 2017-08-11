В столиці Індії закривають школи через сильний смог

За даними індійських ЗМІ, рівень забруднення повітря у Делі у 25 разів перевищує норму, а дихання таким повітрям можна порівняти з палінням 50 сигарет на день

У столиці Індії Делі через сильний смог вирішили припинити навчання в усіх школах. Через значно забруднене повітря школи були закриті 7 листопада, проте у середу, 8 листопада, адміністрація міста вирішила продовжити закриття шкіл до кінця поточного тижня.

"Якість повітря у Делі погіршується. У такій ситуації ми не можемо ставити під загрозу здоров'я дітей. Усі приватні і державні школи будуть закритими для усіх класів до неділі", - написав у своєму Twitter міністр освіти столичного регіону Делі Маніш Сісодія, пише DW.

Рівень забруднення повітря у Делі в останні дні залишається на "серйозному" рівні. Над індійською столицею навис густий смог, багато мешканців Делі звертаються до лікарень зі скаргами на подразнення очей, горла та носа. Медична асоціація Індії у зв'язку з цим оголосила про екстрену ситуацію у сфері охорони здоров'я населення, а влада міста видала рекомендації для людей, які входять до груп найбільшого ризику - зокрема, для людей похилого віку та хворих на серцево-судинні захворювання та астму. Їм рекомендується слідкувати за своїм здоров'ям та не виходити на вулицю зранку та ввечері.

За даними індійських ЗМІ, рівень забруднення повітря у Делі у 25 разів перевищує норму, а дихання таким повітрям можна порівняти з палінням 50 сигарет на день. За даними влади Делі, до виникнення смогу призвело спалювання стерні фермерами у сусідніх штатах. Адміністрація Делі вже звернулась до влади сусідніх штатів з проханням вплинути на цю ситуацію. Проте, як зазначає dpa, у найближчі дні ситуація із забрудненням повітря в індійській столиці навряд чи покращиться через практично повну відсутність вітру та високу вологість повітря, що лише сприяє накопиченню забруднюючих елементів у повітрі.

Нагадаємо, за даними дослідження, проведеного низкою міжнародних та неурядових організацій, рівень смертності через забруднення довкілля втричі перевищує смертність від СНІДу, туберкульозу і малярії разом узятих. Кожна шоста смерть в світі викликана поганою екологією, свідчать дані дослідження.