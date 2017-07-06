CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 7 червня, в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В столиці Ірану почалася перестрілка в будівлі парламенту
В результаті перестрілки поранено, щонайменше, дві людини
Фото: Zuma/ТАСС
В результаті стрілянини не менше двох осіб отримали поранення, - повідомляє Інтерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.
Згідно з попередніми даними, в нападі на меджліс взяли участь троє невідомих.
При цьому наразі перестрілка триває.
#BREAKING: Reports said some people held hostage in #Iran 's parliament; fire exchanges going on— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 червня 2017 р.
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07 06 2017 09:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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