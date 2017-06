В столиці Ірану почалася перестрілка в будівлі парламенту

В результаті стрілянини не менше двох осіб отримали поранення, - повідомляє Інтерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з попередніми даними, в нападі на меджліс взяли участь троє невідомих.

При цьому наразі перестрілка триває.

#BREAKING: Reports said some people held hostage in #Iran 's parliament; fire exchanges going on