В столиці Ірану почалася перестрілка в будівлі парламенту

В результаті перестрілки поранено, щонайменше, дві людини

У середу, 7 червня, в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.

В результаті стрілянини не менше двох осіб отримали поранення, - повідомляє Інтерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з попередніми даними, в нападі на меджліс взяли участь троє невідомих.

При цьому наразі перестрілка триває.