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В столиці Ірану почалася перестрілка в будівлі парламенту

В результаті перестрілки поранено, щонайменше, дві людини
У середу, 7 червня, в столиці Ірану відбулася перестрілка в будівлі парламенту.
В столиці Ірану почалася перестрілка в будівлі парламенту Фото: Zuma/ТАСС

В результаті стрілянини не менше двох осіб отримали поранення, -  повідомляє Інтерфакс з посиланням на місцеві ЗМІ.

Згідно з попередніми даними, в нападі на меджліс взяли участь троє невідомих.

При цьому наразі перестрілка триває.

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07 06 2017 09:54
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