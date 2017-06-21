ПОЛІТИКА НОВИНИМіжнародний аеропорт Астани в Казахстані перейменований на честь президента країни Нурсултана Назарбаєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В столиці Казахстану аеропорт перейменували на честь Назарбаєва
Ініціатива отримала "масову підтримку громадян Казахстану"
Нурсултан Назарбаєв. Фото: 1tvnet.ru
Про це йдеться в постанові уряду, опублікованій в виданні "Казахстанська правда".
Раніше депутати парламенту Казахстану схвалили ініціативу перейменування аеропорту. За словами спікера нижньої палати Нурлан Нігматуліна, ініціатива отримала "масову підтримку громадян Казахстану".
Нагадаємо, влада Казахстану запропонувала перейменувати столицю країни Астану. Депутати висунули альтернативні назви для столиці Казахстану - "Нурсултан" або "Назарбаєв".
Однак Нурсултан Назарбаєв не вбачає потреби перейменовувати столицю країни Астану на його честь.
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