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В столиці Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію через снігову бурю

Закрито аеропорт
Столицю Казахстану Астану накрила снігова буря, в місті оголошено надзвичайну ситуацію.
В столиці Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію через снігову бурю Фото: tengrinews.kz

Про це повідомив глава адміністрації міста Асет Ісекешев.

На своїй сторінці в Facebook він порекомендував призупинити роботу державних, освітніх установ, а також ринків, ТРЦ і об'єктів будівництва.

У той же час, в готовність приведені пожежна служба, поліція, служби департаменту надзвичайних ситуації, швидка медична допомога, медичні установи, комунальні служби ", - зазначив він.

В Астані також скасували заняття для учнів шкіл та студентів 1-2 курсу коледжів.

Як повідомляє tengrinews.kz з посиланням на прес-службу Комітету цивільної авіації Міністерства з інвестицій та розвитку Казахстану, через негоду закритий міжнародний аеропорт Нурсултан Назарбаєв.

Пасажирам рекомендується уточнювати інформацію про свої рейси в кол-центрах авіакомпаній.

Нагадаємо, щонайменше 19 людей загинули внаслідок негоди, яка останніми днями сколихнула територію США.

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11 01 2018 10:15
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