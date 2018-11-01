В столиці Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію через снігову бурю

Про це повідомив глава адміністрації міста Асет Ісекешев.

На своїй сторінці в Facebook він порекомендував призупинити роботу державних, освітніх установ, а також ринків, ТРЦ і об'єктів будівництва.

У той же час, в готовність приведені пожежна служба, поліція, служби департаменту надзвичайних ситуації, швидка медична допомога, медичні установи, комунальні служби ", - зазначив він.

В Астані також скасували заняття для учнів шкіл та студентів 1-2 курсу коледжів.

Як повідомляє tengrinews.kz з посиланням на прес-службу Комітету цивільної авіації Міністерства з інвестицій та розвитку Казахстану, через негоду закритий міжнародний аеропорт Нурсултан Назарбаєв.

Пасажирам рекомендується уточнювати інформацію про свої рейси в кол-центрах авіакомпаній.