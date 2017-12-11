В столиці почали перевірку перевізників громадськього транспорту

Перевізникам, при порушеннях ліцензії, можуть її анулювати

У Києві почали позапланові перевірки перевізників, транспорт яких виходить на столичні маршрути.

Якщо при перевірці перевізника у нього будуть порушення ліцензійних умов - відповідна комісія комплексно перевірить його діяльність та надалі розгляне питання про анулювання ліцензії на право пасажирських перевезень. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Перші дні перевірок виявилися насиченими та продуктивними. За виявлені порушення на перевізників були складені акти. Вважаю за необхідне жорстко реагувати на найменші порушення, адже безпека пасажирів для нас у пріоритеті", – сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури Сергій Симонов.

За два дні у Києві перевірили маршрутки № 464, 459, 474, 497-К, 450, 437, 408, 201, 200-К, 198 та 194.

Зокрема, у маршрутці № 201 технічне завдання не відповідало заявленому в конкурсі, а в маршруті № 459 кількість транспортних засобів не відповідала договору. Також під час перевірки виявили нелегального перевізника на маршруті № 501, який наказом Департаменту вже закритий. У результаті були накладені штрафні санкції на водія.

"Наша принципова позиція – замінити маршрутки комфортним та сучасним громадським транспортом. Для цього ми оновлюємо рухомий склад – закуповуємо автобуси, тролейбуси та трамваї високої місткості", – наголосив Симонов.

Нагадаємо, перевірку здійснюють за наказом мера міста Віталія Кличка після смертельної ДТП у столиці за участю маршрутки, в результаті якої загинули дві людини.