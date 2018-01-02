В столиці Туреччини троє людей стали жертвами ДТП

Очевидці розповідають, що автобус спочатку зіткнувся з іншим бусом

У Стамбулі, Туреччина, щонайменше троє людей загинули та ще п'ятеро отримали травми, коли автобус врізався у зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Аварія сталася в одному з районів в азійській частині міста. Очевидці розповідають, що автобус спочатку зіткнувся з іншим бусом, втратив кермування та врізався у зупинку, де перебували люди.

Момент аварії зафіксувала камера спостереження, встановлена у салоні автобуса.

Зазначається, що травмованих госпіталізували, а щодо обставин ДТП розпочали слідство.

Нагадаємо, у східній турецькій провінції Муш 19 січня перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 11 та 46 людей дістали поранення.