CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Стамбулі, Туреччина, щонайменше троє людей загинули та ще п'ятеро отримали травми, коли автобус врізався у зупинку громадського транспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В столиці Туреччини троє людей стали жертвами ДТП
Очевидці розповідають, що автобус спочатку зіткнувся з іншим бусом
Фото: twitter.com/dokuz8_EN
Про це повідомляє Daily Sabah.
Аварія сталася в одному з районів в азійській частині міста. Очевидці розповідають, що автобус спочатку зіткнувся з іншим бусом, втратив кермування та врізався у зупинку, де перебували люди.
Момент аварії зафіксувала камера спостереження, встановлена у салоні автобуса.
Зазначається, що травмованих госпіталізували, а щодо обставин ДТП розпочали слідство.
Нагадаємо, у східній турецькій провінції Муш 19 січня перекинувся пасажирський автобус, внаслідок чого загинули 11 та 46 людей дістали поранення.
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01 02 2018 16:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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