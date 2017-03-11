В стриптиз-клуб у центрі Києва кинули вибухові пакети

В центрі Києва поблизу Арена-Сіті невідомі кинули вибухові пакети у стриптиз-клуб Harem men’s club, постраждалих немає.

Про це повідомляють очевидці та джерела "Української правди".

"Зателефонував чоловік і сказав, що чув вибух. На місце виїхали вибухотехніки. Вони розповіли, що внаслідок вибуху пошкоджений вхід до закладу, потерпілих немає", - повідомила голова відділу комінкації головного управління Нацполіції у Києві Оксана Блищик у коментарі УП.

За попередньою інформацією, двоє-троє осіб кинули невідомі вибухові предмети і втекли, додала вона на своїй сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/Оксана Блищик

За словами очевидців, біля Арени стоять пожежники, швидка, три машини поліції і вибухово-технічна служба.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, через який були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".