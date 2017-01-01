В суботу на Донбасі поранено одного військового Це сталося в районі населеного пункту Зайцеве в результаті обстрілу

Один український військовий був поранений в суботу, 31 грудня, під час бойових дій на Донбасі.

Фото:lb.ua

"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один наш військовослужбовець отримав поранення. Це сталося в районі населеного пункту Зайцеве в результаті ворожого обстрілу", - розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на щоденному брифінгу. За добу бойовики 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Загалом протягом минулої доби відбулося 44 обстріли позицій ЗСУ, бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Відзначимо, 31 грудня бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових. Вчора, 31 грудня, Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України посмертно лейтенантові Сухопутних військ Микиті Яровому, якого застрелив снайпер на Світлодарській дузі. Варто додати, що протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.

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