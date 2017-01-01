В суботу на Донбасі поранено одного військового
"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Один наш військовослужбовець отримав поранення. Це сталося в районі населеного пункту Зайцеве в результаті ворожого обстрілу", - розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник на щоденному брифінгу.
За добу бойовики 44 рази обстріляли позиції Збройних сил України.
Загалом протягом минулої доби відбулося 44 обстріли позицій ЗСУ, бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Відзначимо, 31 грудня бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.
Вчора, 31 грудня, Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України посмертно лейтенантові Сухопутних військ Микиті Яровому, якого застрелив снайпер на Світлодарській дузі.
Варто додати, що протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: