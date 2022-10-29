CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВранці, 29 жовтня, диспетчерський центр "Укренерго" не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів, оскільки пік споживання був на 4,6% нижче, ніж напередодні в п’ятницю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В суботу вранці віялових відключень не було в Укренерго пояснили чому
Фото: УНІАН
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" в Telegram.
Як зазначають в Укренерго, тепла погода та вихідний день сприяли тому, що зранку українці спожили електроенергії менше, ніж в цей самий час у попередні дні.
"Ці дві речі разом запобігли загрозі перевантаження мереж і допомогли збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів. На вихідних споживання знижується за рахунок того, що не працює більшість офісів, і багато людей загалом починає користуватися електрочайниками, плитами тощо пізніше, ніж в робочий день",– йдеться в повідомленні.
Однак оператор попереджає, що у вечірній пік споживання можуть бути застосовані обмеження через збільшення навантаження на мережу.
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29 10 2022 17:26 МЕДІА
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