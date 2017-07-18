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В суді Криму оскаржили заборону Меджлісу

Росія визнала Меджліс екстремістською організацією 29 вересня 2016 року
Адвокат Микола Полозов оскаржив у окупаційному суді Криму визнання Меджлісу кримських татар екстремістською організацією.
В суді Криму оскаржили заборону Меджлісу Фото: Reuters

"Сьогодні мною подано заяву про перегляд рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу в зв'язку з винесенням Наказу про застосування тимчасових заходів Міжнародним судом ООН", - написав Полозов на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 29 вересня Верховний суд РФ визнав законним визнання Меджлісу екстремістською організацією і заборону її діяльності на території Росії. У зв'язку з цим МЗС України звернулося до міжнародних організацій з проханням посилити політичний тиск на Росію.

19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. Суд визнав, що Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії".

Міжнародний суд ООН оголосив рішення по забезпечувальних заходів в розгляді між Україною і Росією. Суд ООН зазначив, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати застосовувати обмеження на можливість кримських татар зберегти свої інститути, включаючи Меджліс. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

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