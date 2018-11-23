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В суді Одеси сталась масова бійка: півсотні людей затримані

У поліції розповіли, що анкетні дані усіх доправлених до відділення встановлені, і більшість із них - жителі інших регіонів України
В одному з судів Одеси в п'ятницю при розгляді земельних питань виник конфлікт між представниками двох сторін, який переріс в масову бійку.
В суді Одеси сталась масова бійка: півсотні людей затримані Фото: od.npu.gov.ua

"В Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку. Завдяки злагодженим та оперативним діям правоохоронців конфлікт було локалізовано. Наразі 49 осіб доставлені до Портофранківського відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їхнім діям буде дана правова кваліфікація", - повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

У поліції розповіли, що анкетні дані усіх доправлених до відділення встановлені, і більшість із них - жителі інших регіонів України.

"Правоохоронці встановлюють мету, з якою чоловіки прибули до Одеси", - додали у прес-службі НПУ.

Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що суд розглядав справу стосовно земельних ділянок у селищі Затока Білгород-Дністровського району.

Він додав, що чоловіки, які прибули з різних областей до Одеси, спробували зірвати судове засідання.

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23 11 2018 20:23
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