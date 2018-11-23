В суді Одеси сталась масова бійка: півсотні людей затримані
"В Приморському районному суді Одеси під час судового засідання між групами підтримки сторін - учасників судового процесу виник конфлікт, який переріс у бійку. Завдяки злагодженим та оперативним діям правоохоронців конфлікт було локалізовано. Наразі 49 осіб доставлені до Портофранківського відділення поліції для встановлення обставин події, після чого їхнім діям буде дана правова кваліфікація", - повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.
У поліції розповіли, що анкетні дані усіх доправлених до відділення встановлені, і більшість із них - жителі інших регіонів України.
"Правоохоронці встановлюють мету, з якою чоловіки прибули до Одеси", - додали у прес-службі НПУ.
Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк повідомив, що суд розглядав справу стосовно земельних ділянок у селищі Затока Білгород-Дністровського району.
Він додав, що чоловіки, які прибули з різних областей до Одеси, спробували зірвати судове засідання.
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