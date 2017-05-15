В Сумах побили депутата міськради
Про це написав голова Сумської ОДА Микола Клочко в facebook.
За словами дружини постраждалого, його били по голові, "скоріш за все, битами".
"20 хвилин тому мені зателефонували і повідомили про побиття депутата міської ради Калініченко В'ячеслава. Знаю його, як порядну людину і підприємця. Переговорив з його дружиною, яка зараз знаходиться в нейрохіргіі обласної лікарні. Вона розповіла, що депутата били жорстоко по голові, скоріш за все, битами. Зателефонував головному лікарю Гороху В.В., який запевнив, що робиться все можливе для В'ячеслава, стан якого важкий", - повідомив Клочко.
Також з посиланням на управління Національної поліції області, Клочко заявив, що одного із ймовірних нападників затримано.
Згідно із даними Сумського муніципального інформаційного порталу Калініченко є членом партії "ВО "Батьківщина". У 2007 р. створив та по теперішній час очолює компанію "VIANOR" в Сумській області.
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