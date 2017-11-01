В Сумах затримали неповнолітніх студенток-повій
Про це повідомляє Нацполіція області.
Зазначається, що студентка після початку навчання вирішила підзаробити, працюючи повією. Пізніше вона залучила своїх 2 неповнолітніх сусідок по кімнаті.
Клієнтів студентки підшукували через Інтернет, на сайтах знайомств, після чого вели приватні зустрічі. За свої послуги дівчата брали 500 гривень за годину.
Подруги підозрюваної зізнаються, що робота повій для них була більш розвагою, аніж реальною фінансовою підтримкою, тому і погодились на пропозицію своєї товаришки.
Проти неповнолітніх дівчат правоохоронці склали адміністративні протоколи. А проти їх сусідки відкрили одразу два кримінальних провадження, які вже направили до суду. Дівчині загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше правоохоронцями було викрито та припинено роботу злочинної групи, учасники якої займались звідництвом та сутенерством на території Київської області та столиці.
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