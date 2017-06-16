Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Сирії біля мечеті підірвався терорист-смертник

Інформація про кількість загиблих і постраждалих поки відсутня
Терорист-смертник здійснив вибух біля мечеті в сирійському місті Ідліб.
В Сирії біля мечеті підірвався терорист-смертник Фото: twitter.com/todayinsyria

Атака була здійснена у мечеті Абі Зір Аль-Гаффаров. Метою терориста був ісламський проповідник саудівського походження Абдулла аль-Махайсіні. Інформація про кількість загиблих і постраждалих поки відсутня. Про це повідомляє телеканал Al-Mayadeen.

За даними Al-Mayadeen, під час вибуху постраждали мирні жителі і охорона проповідника.

Фотографію з місця вибуху опублікував портал Syria Today.

 

 

 

Нагадаємо, 6 травня після прийняття меморандуму про зони деескалації в Сирії виникли нові бої між сирійською армією і повстанцями.

2 травня бойовики "Ісламської держави" атакували групу переселенців із Сирії та Іраку на північному сході Сирії. Загинули щонайменше 30 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 06 2017 17:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.