В Сирії біля мечеті підірвався терорист-смертник
Атака була здійснена у мечеті Абі Зір Аль-Гаффаров. Метою терориста був ісламський проповідник саудівського походження Абдулла аль-Махайсіні. Інформація про кількість загиблих і постраждалих поки відсутня. Про це повідомляє телеканал Al-Mayadeen.
За даними Al-Mayadeen, під час вибуху постраждали мирні жителі і охорона проповідника.
Фотографію з місця вибуху опублікував портал Syria Today.
#Idlib | Assassination attempt on Abdullah al-Muhaysini in Idlib pic.twitter.com/nppsMKiiYT— Syria Today (@todayinsyria) 16 червня 2017 р.
Нагадаємо, 6 травня після прийняття меморандуму про зони деескалації в Сирії виникли нові бої між сирійською армією і повстанцями.
2 травня бойовики "Ісламської держави" атакували групу переселенців із Сирії та Іраку на північному сході Сирії. Загинули щонайменше 30 осіб.
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