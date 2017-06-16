В Сирії біля мечеті підірвався терорист-смертник

Інформація про кількість загиблих і постраждалих поки відсутня

Терорист-смертник здійснив вибух біля мечеті в сирійському місті Ідліб.

Атака була здійснена у мечеті Абі Зір Аль-Гаффаров. Метою терориста був ісламський проповідник саудівського походження Абдулла аль-Махайсіні. Інформація про кількість загиблих і постраждалих поки відсутня. Про це повідомляє телеканал Al-Mayadeen.

За даними Al-Mayadeen, під час вибуху постраждали мирні жителі і охорона проповідника.

Фотографію з місця вибуху опублікував портал Syria Today.

Нагадаємо, 6 травня після прийняття меморандуму про зони деескалації в Сирії виникли нові бої між сирійською армією і повстанцями.

2 травня бойовики "Ісламської держави" атакували групу переселенців із Сирії та Іраку на північному сході Сирії. Загинули щонайменше 30 осіб.