В Сирії ліквідували ватажка "Ісламської держави", - ЗМІ

Джихадисти поки що не підтверджують цю інформацію

У сирійській Раккі, можливо, вбито лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на сирійське державне телебачення.

Повідомляється, що бойовика вбито в результаті авіаудару.

Водночас, інформагентство бойовиків Amaq поки що не опублікувало жодного підтвердження цієї інформації.

У січні повідомлялося, що аль-Багдаді важко поранено в результаті авіаударів у північному Іраку.

Нагадаємо, за останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліції було вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше у Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декількох високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.