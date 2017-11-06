Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Сирії ліквідували ватажка "Ісламської держави", - ЗМІ

Джихадисти поки що не підтверджують цю інформацію
У сирійській Раккі, можливо, вбито лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.
В Сирії ліквідували ватажка "Ісламської держави", - ЗМІ Абу Бакр аль Багдаді. Фото: AP

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на сирійське державне телебачення.

Повідомляється, що бойовика вбито в результаті авіаудару.

Водночас, інформагентство бойовиків Amaq поки що не опублікувало жодного підтвердження цієї інформації.

У січні повідомлялося, що аль-Багдаді важко поранено в результаті авіаударів у північному Іраку.

Нагадаємо, за останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліції було вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".

Раніше у Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декількох високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 06 2017 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.