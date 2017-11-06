В Сирії ліквідували ватажка "Ісламської держави", - ЗМІ
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на сирійське державне телебачення.
Повідомляється, що бойовика вбито в результаті авіаудару.
Водночас, інформагентство бойовиків Amaq поки що не опублікувало жодного підтвердження цієї інформації.
У січні повідомлялося, що аль-Багдаді важко поранено в результаті авіаударів у північному Іраку.
Нагадаємо, за останні два місяці в Іраку і Сирії внаслідок авіаударів коаліції було вбито трьох старших лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава".
Раніше у Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декількох високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.
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