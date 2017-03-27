В Сирії збили російський вертоліт, - ЗМІ ВІДЕО
Таку інформацію із посиланням на арабське видання Al Masdar повідомляє "Интерфакс".
За даними видання, вертоліт був збитий вогнем із великокаліберного кулемета з регіону на кордоні з Туреччиною. Агентство додає, що підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.
По словам автора видео:— Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 27 березня 2017 р.
Военные самолёты кружат над провинцией Латакия в поисках экипажа сбитого вертолёта. pic.twitter.com/jHr3t9T4qX
Тим часом, факт знищення вертольоту підтверджують інформаційній ресурс повстанців sham center у Twitter. Повстанці повідомляють, що збили вже другий гелікоптер режиму Асада за останні чотири дні.
Нагадаємо, що бойові втрати Росії в ході військової кампанії в Сирії продовжують рости, а інформацію про них російському Міністерству оборони приховувати стає все складніше. При цьому, варто зазначити, що, якщо загибель в Сирії кадрових військових Міноборони РФ у разі розголосу в соцмережах і ЗМІ деколи визнає, то смерті російських найманців з ПВК Вагнера, які значно більші і перевищують офіційні втрати Росії в кілька разів, відмовляється навіть коментувати.
Нагадаємо, на початку березня в районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.
20 лютого у Сирії в результаті підриву радіокерованого фугасу загинули чотири військових радника Російської Федерації.
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