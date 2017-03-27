В Сирії збили російський вертоліт, - ЗМІ ВІДЕО

Наразі невідомо, чи є загиблі в результаті інциденту

Угрупування "Ахрар аш-Шам" стверджує, що збило російський вертоліт на сході сирійської провінції Латакія.

Таку інформацію із посиланням на арабське видання Al Masdar повідомляє "Интерфакс".

За даними видання, вертоліт був збитий вогнем із великокаліберного кулемета з регіону на кордоні з Туреччиною. Агентство додає, що підтвердження цієї інформації з інших джерел поки немає.

По словам автора видео:

Военные самолёты кружат над провинцией Латакия в поисках экипажа сбитого вертолёта. pic.twitter.com/jHr3t9T4qX — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) 27 березня 2017 р.

Тим часом, факт знищення вертольоту підтверджують інформаційній ресурс повстанців sham center у Twitter. Повстанці повідомляють, що збили вже другий гелікоптер режиму Асада за останні чотири дні.

Нагадаємо, що бойові втрати Росії в ході військової кампанії в Сирії продовжують рости, а інформацію про них російському Міністерству оборони приховувати стає все складніше. При цьому, варто зазначити, що, якщо загибель в Сирії кадрових військових Міноборони РФ у разі розголосу в соцмережах і ЗМІ деколи визнає, то смерті російських найманців з ПВК Вагнера, які значно більші і перевищують офіційні втрати Росії в кілька разів, відмовляється навіть коментувати.

Нагадаємо, на початку березня в районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.

20 лютого у Сирії в результаті підриву радіокерованого фугасу загинули чотири військових радника Російської Федерації.