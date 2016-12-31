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В системі е-декларацій з 1 січня може відбутися збій

За підрахунками спеціалістів УСС, на другому етапі е-декларування кількість суб’єктів декларування може сягнути 2 млн осіб
Державне підприємство Українські спеціальні системи попередило про можливі збої у роботі реєстру електронних декларацій у зв’язку з запуском 1 січня 2017 року другого етапу електронного декларування.
В системі е-декларацій з 1 січня може відбутися збій Фото: unn.com.ua

"Наявні ресурси, обладнання реєстру не дозволяють забезпечити належні умови його роботи на другому етапі е-декларування. Час, виділений державою і суспільством на підготовку реєстру до другого етапу подання е-декларацій, уже майже вичерпано, але жодну з проблем не вирішено", - йдеться у повідомлені УСС, опублікованому на офіційному сайті підприємства.

За підрахунками спеціалістів УСС, на другому етапі е-декларування кількість суб’єктів декларування може сягнути 2 млн осіб, однак наразі система може проводити до 5 тис. одночасних сесій та зберігати й оброблювати до 1 млн е-декларацій на рік. 

"Проте, очікується, що з 1 січня кількість одночасних сесій може зрости до 70 тисяч і бути на порядок вищою в дні пікових навантажень, а саме - наприкінці терміну подання е-декларацій. Кількість декларацій на другому етапі е-декларування (до 1 квітня) може сягнути 2,5 млн", - заявили в УСС.

ДП Українські спеціальні системи  є адміністратором Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Нацагентство з питань запобігання корупції надаватиме доступ до електронних декларацій правоохоронним органам виключно за рішенням суду

У НАЗК відзначили, що вимога про повний доступ до е-декларацій чиновників здійснюється на підставі постанови слідчого судді або суду.

Раніше заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Руслан Радецький звинуватив Міністерство юстиції в тому, що воно заблокувало початок перевірки електронних декларацій чиновників.
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