В системі Prozorro на продаж виставили два пам'ятники Леніну

В системі "Prozorro.Продажі" виставили на продаж два пам’ятники Леніну.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"В ProZorroПродажі замість традиційного металобрухту цілих два вожді світового пролетаріату. Ленін може багато слухати, і ніколи не перебиває, також його бояться різні шкідники на городі. Універсальна річ, так що не зволікайте", - йдеться у повідомленні.

Згідно з описом лоту, на продаж виставлено брухт кольорових (бронза) та чорних металів, загальною масою 5600 кілограмів. Продавцем майна значиться комунальне підприємство "Комбінат" з міста Маріуполя, Донецької області.

Початковою ціною продажу пам'ятників Леніну зазначено 498 490 гривень (без ПДВ), а мінімальний крок підвищення ціни складає 1% або 4984,8 гривень.

Пам'ятники Леніну стояли в парку Петровського та на проспекті Миру в Маріуполі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Український інститут національної пам'яті просив правоохоронців розслідувати реставрацію за бюджетні кошти пам'ятника Володимиру Леніну в селі Кубей Одеської області.